Entra nel vivo la quinta edizione del San Marino Comics: musica, sfilate di cosplay e workshop

Da Biancaneve alla famiglia degli Incredibili facendo tappa tra i dinosauri di Jurassic Park. La quinta edizione del San Marino Comics attrae un esercito di appassionati sempre più numeroso che, fino a domani sera, metteranno in pausa la vita di tutti i giorni per vestire i panni dei loro idoli. Presenti come tutti gli anni gli angoli tematici dedicati ai cartoni e al mondo Steampunk oltre a spettacoli e workshop. In Piazza della Libertà, cuore della manifestazione, la musica e le sfilate dei cosplay, i costumi ispirati alle più note serie televisive e cartoni, dominano la scena. Tanti anche gli ospiti presenti: influence, fumettisti, Youtuber e doppiatori.



Tra i personaggi invitati quest'anno anche Claudio Castellini, noto fumettista italiano, diventato molto popolare anche negli Stati Uniti grazie ai sui lavori per la Marvel Comics.



Nel video intervista a Boban Pesov, Youtuber e Claudio Castellini, fumettista