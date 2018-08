San Marino Comics: il meteo "novembrino" non ha scoraggiato i tanti partecipanti

Ultimo giorno, oggi, del San Marino Comics: il festival del fumetto, della musica, del cosplay e dello steampunk. Un'edizione, quella di quest'anno, segnata da condizioni meteo non certo favorevoli. Ma il brutto tempo, anche oggi, non ha scoraggiato i colorati e stravaganti partecipanti della manifestazione. Per le vie del centro le sfilate dei gruppi steampunk, gotico, pirati dei caraibi, sailor moon, zombie e trono di spade, che hanno incuriosito i turisti a passeggio a Città. Garantita una buona animazione all'interno degli spazi dell'Università, dove sono state allestite mostre e conferenze con youtuber famosi. Nel tardo pomeriggio – infine - al Teatro Titano, la Giuria decreterà il vincitore della gara cosplay, che avrà diritto a partecipare al contest cosplay di Lucca Comics.