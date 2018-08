Docente italiano fra 12 eccellenze al mondo per innovazione

E' il pugliese Daniele Manni, insegnante di informatica a Lecce

È un docente di Lecce l'unico italiano presente tra i dodici finalisti al mondo agli "Innovation and Entrepreneurship Teaching Excellence Awards", ossia il premio dedicato all'eccellenza didattica proprio in tema di innovazione e imprenditorialità. La presentazione dei 12 finalisti si terrà nell'ambito della 13 ECIE - European Conference on Innovation and Entrepreneurship (Conferenza Europea sull'Innovazione e l'Imprenditorialità) in programma il 20 e 21 settembre 2018, nella città di Aveiro in Portogallo. Tra i docenti finalisti al premio c'è anche un italiano, Daniele Manni, insegnante di informatica presso l'Istituto "Galilei-Costa" di Lecce, conosciuto in Italia e all'estero per la sua particolare dedizione all'auto-imprenditorialità under 18 e alla creazione, da parte dei suoi studenti, di innumerevoli giovani startup, sia economiche che sociali. Nel 2015 fu candidato al "Nobel" per l'insegnamento, il "Global Teacher Prize". Daniele Manni è l'unico docente di scuola superiore, mentre i suoi colleghi "concorrenti" provengono da prestigiose università europee, asiatiche, americane e sud americane.