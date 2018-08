3 settembre festa della Repubblica: due giorni di celebrazioni

Presentato il programma: alla Cava Antica lo spettacolo concerto di Ivano Marescotti e l'orchestra di Mirko Casadei

Il 3 settembre la Repubblica compirà 1718 anni. Due giorni di festeggiamenti per l'anniversario di fondazione, e molte novità nel programma.



La tradizione non può mai mancare, e dunque rimarranno gli appuntamenti classici, dalla messa solenne con i Capitani Reggenti, alle 10 in Basilica, dove avverrà anche la benedizione della reliquia del santo alle 15, fino al palio delle balestre grandi, alla Cava dei Balestrieri, alle 15.30.

Si inizia domenica 2 settembre, col night party alla Galleria nazionale, degustazioni di vini e prodotti tipici nel Giardino dei Liburni ma anche visite notturne guidate. Si partirà da “La vigna” di Renato Birolli, che negli anni '50 fece parte della giuria alla Biennale, proprio per San Marino.

In piazza Sant'Agata, alle 21, Valentina Monetta canterà Mina.

Il 3 settembre dalla mattina lo Stradone avrà stand gastronomici di Mi Gusto, musica live e animazioni.

Alle 17.30 la Banda militare si esibirà in piazza della Libertà. Subito dopo, la tombola, con 15mila euro per il primo premio, 7.500 per la seconda tombola e 2.500 euro per la cinquina. Le cartelle non andranno buttate, perché Cassa di Risparmio proseguirà l'estrazione nei giorni seguenti, pubblicando i numeri su Facebook.

Al Museo Pinacoteca San Francesco, fino al 15 ottobre, si potrà visitare la mostra “Sia indistruttibile il Ponte fra l'Isola e il Monte”; l'inaugurazione alle 18.30 alla presenza delle autorità della Città di Arbe e di San Marino per i 50 anni del gemellaggio. Tutti gli spettacoli sono a offerta libera: gli incassi andranno alla fondazione “Centro anch'io” che tutela persone con disabilità. Lunedì sera, alla Cava Antica, un'anteprima assoluta per San Marino e l'Italia: lo spettacolo concerto con Ivano Marescotti e l'orchestra di Mirko Casadei.



Francesca Biliotti