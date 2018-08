30 agosto 2015: Lupin III arriva a San Marino

Sembra che sia stato un viaggio a San Marino nel 2012 ad ispirare gli autori di "Lupin III - L'avventura italiana" a portare il ladro più famoso dei cartoni animati sul Titano. Un gruppo di giapponesi giunti sul Titano in occasione del "San Marino Anime Festival" nel 2012 si innamorò del centro storico talmente tanto da volerne fare la "base" di una nuova serie di avventure per Lupin III e la sua banda. Infatti, anche se l'anime si intitola "L'Avventura italiana" è San Marino il luogo che la banda visita più spesso nel corso della serie.



Dopo un'anteprima al Teatro Titano, la serie esordisce in tv il 30 agosto 2015 su Italia Uno, con una programmazione settimanale. Nella serie fa anche il suo esordio un nuovo personaggio, Rebecca Rossellini. Ricca, intraprendente, furba, con la passione del furto e sammarinese, Rebecca si sposa con Lupin all'inizio della serie nella Basilica di San Marino fino a quando non irrompe l'Ispettore Zenigata in chiesa per arrestare Lupin con l'aiuto delle Guardie di Rocca.



Si tratta solo dell'inizio, il Titano farà da cornice in diversi episodi a furti, inseguimenti rocamboleschi e avventure, fino allo scontro finale dai toni steampunk e onirici, con un particolarissimo Leonardo Da Vinci alla ricerca dell'armonia nel mondo.



Una serie da recuperare e che viene omaggiata ogni anno in occasione del San Marino Comics nella San Marino Comics Run in cui residenti e turisti possono inseguire Lupin e la sua banda nel Centro Storico di San Marino come avvenne nella la serie. E chissà che in futuro il ladro in giacca blu non decida di tornare a trovarci...