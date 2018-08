UniRsm: scattano le selezioni per collaboratori alla didattica

Sono venti le materie per le quali il corso di laurea in Design dell’Università di San Marino ha avviato la procedure che porteranno all’individuazione di altrettanti collaboratori alla didattica, chiamati ad affiancare i docenti nelle attività coinvolte.



Fra gli insegnamenti che rientrano nella cornice del corso di laurea triennale compaiono Laboratorio di disegno per il progetto, Modellistica di base e avanzata, Storia del design, Rappresentazione digitale 3D, Storia delle comunicazioni visive, Laboratorio di design della comunicazione, Laboratorio web design e multimedia, Semiotica per il design, Metodi e processi di produzione, Design management e comunicazione d'impresa. Nell’ambito del corso di laurea magistrale è invece interessato un solo programma: Laboratorio di design sistemi interattivi per informazione. Le domande di partecipazione alla selezione vanno presentate entro le 12 del 12 settembre prossimo.