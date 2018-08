Rassegna cinematografica "Non sembiava immagine che tace": proposta l'odissea umana di Tony Vilar nella pellicola di Giuseppe Gagliardi

Penultimo appuntamento ieri sera con il cineforum “Non sembiava immagine che tace” organizzato dall'Ambasciata d'Italia e dalla Dante Alighieri San Marino. Presentata la pellicola del 2006 “La vera leggenda di Tony Vilar”, di Giuseppe Gagliardi.



Un po' documentario, un po' road movie, narra attraverso il viaggio del cantautore Peppe Voltarelli - aiutato da una serie di pittoreschi personaggi italo-argentini e italo-newyorkesi nella ricerca dello scomparso Tony Vilar - la straordinaria vicenda umana di questo formidabile cantante melodico di origini calabresi, al secolo Antonio Ragusa, che, dopo aver lasciato la penisola con la sua famiglia, sbarcò a Buenos Aires per fare fortuna nel mondo della musica. E ci riuscì con il celebre brano 'Cuanto calienta el sol', salvo poi sottrarsi alle luci della ribalta per reinventarsi rivenditore di auto usate. Introduzione come sempre affidata all'Ambasciatore Guido Cerboni e a Maria Elena D'Amelio, la quale ha sottolineato come il film prenda in esame, con levità ed ironia, questioni importanti e complesse come l'emigrazione italiana nelle Americhe. La pellicola ha suscitato un ampio dibattito tra i presenti, indagando gli aspetti culturali e sociologici legati all'emigrazione italiana all'estero del passato, facendo un parallelo con i giorni nostri.