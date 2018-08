Play Deejay: ieri al San Marino Stadium il concerto di Biondo

Al via ieri, al San Marino Stadium, Play Deejay 2018: manifestazione all'insegna dello sport e della musica. Primo appuntamento il concerto di Biondo: giovane artista, reso celebre da un noto talent. Ad introdurre l'evento Rudy Zerbi, che ha chiamato sul palco il Segretario di Stato alla Cultura Marco Podeschi, a fare “gli onori di casa”. L'evento targato Radio Deejay, con la direzione artistica di Linus, proseguirà – oggi – allo “Sport village musica & wellness": tra Campo Bruno Reffi e l'Ex Pattinaggio. Questa sera la “Notte delle stelle”, con 150 group cycle che si alterneranno in 3 ride ai piedi della rocca. Special guest Davide Cassani. Oltre agli eventi sportivi, come dicevamo, la musica, con i protagonisti del panorama musicale italiano: domani sera – al Piazzale della Cava Antica – i concerti di J-AX, Fabio Rovazzi e Baby-K. A condurre la serata Rudy Zerbi.