"Quid est libertas": il patrimonio culturale del Titano in mostra

Il 3 settembre, in occasione della festa del Santo Patrono Marino, presso il Museo-Pinacoteca San Francesco, sarà inaugurata la mostra "Quid est libertas? Un interrogativo per uomini di ieri e di oggi. Espressioni e testimonianze provenienti dagli Istituti Culturali", che durerà fino al 7 ottobre.



La mostra sarà allestita in occasione dell'Anno del Patrimonio Culturale dell'Europa, che ha visto in tutto il continente una serie di manifestazioni per conoscere il bagaglio di conoscenze di ogni paese.



Nell'esposizione, a cura degli Istituti Culturali, sarà presente una serie di immagini video in loop di impatto emozionale con le penne: gli antichi simboli della libertà sammarinese.



Saranno presenti anche testimonianze e affermazioni della tradizione millenaria di libertà del Titano. Fra i pezzi forti ci saranno gli statuti del 1295-1302 e l'autografo di Giosuè Carducci sulla Libertà perpetua di San Marino del 1894. Saranno presenti anche due opere d'arte a corredo del tema: la Colonna "La Norma" di Achille Perilli ed il dipinto di Rosolino Martelli "Radici".



Il Comunicato Stampa degli Istituti Culturali