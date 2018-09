Festa del 3 settembre: gli eventi in diretta su Rtv

Domani le celebrazioni per il 3 settembre, la festa del Santo Patrono. San Marino Rtv sarà più volte in diretta nel corso della giornata, per raccontarla.



Il primo appuntamento live domani mattina, a partire dalle ore 9,55, con la Santa messa dalla Pieve. E nel pomeriggio, dalle 15.25, il Palio delle balestre grandi in diretta dalla cava dei Balestrieri. Aggiornamenti live anche durante il nostro Telegiornale.