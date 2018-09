Play Deejay: J-Ax, Baby K e Rovazzi fanno ballare il pubblico della Cava Antica

Si chiude oggi Play Deejay, evento tra sport e musica. Ancora gare in giornata. Ieri il concerto con gli artisti dell'estate italiana



J-Ax, Fabio Rovazzi, Baby K: tre dei personaggi che hanno fatto ballare sammarinesi e non, grandi e piccoli, tra le urla dei fan e canzoni cantate a squarciagola. Alla fine il meteo ha retto sul Titano. Dopo una giornata di tempo incerto, tra acquazzoni e tregue dalla pioggia, le condizioni del cielo hanno reso possibile l'evento clou di Play Deejay. nel piazzale della Cava Antica.



Da zero a cento, Faccio quello che voglio, Italiana sono alcuni degli ultimi successi che coinvolgono i tre artisti. Conduttore della serata Rudy Zerbi. Tante le persone venute anche da fuori territorio. Ma Play Deejay non è solo musica: l'altro elemento fondamentale dell'evento è stato lo sport, con gare competitive e non, allenamenti e benessere, in diversi punti della Repubblica.



mt



Vedi anche:

Intervista a Rudy Zerbi