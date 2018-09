Festa del 3 settembre: tutti gli eventi dall'arte al gusto

Un'esibizione nel segno di una delle più grandi artiste italiane. Al teatro Titano Valentina Monetta con lo show “Questa donna insopportabile, Mina cantata a modo mio”. Uno spettacolo che sale e scende dal basso verso l'alto delle capacità vocali. E' stato uno degli eventi del 2 settembre che hanno preceduto la Festa della Repubblica, tra musica ed esposizione artistica. Perché alla Galleria Nazionale, alle logge dei Volontari, è stata una serata di visite guidate, con le opere di importanti personalità del '900 illustrate da Rita Canarezza degli Istituti Culturali.



Nel pomeriggio del 3 settembre, in programma l'esibizione della Banda militare diretta dal maestro Stefano Gatta in piazza della Libertà, per il tradizionale concerto alla presenza dei Capi di Stato. Lungo lo Stradone momenti di relax: qui si è svolto Mi Gusto, per celebrare le bontà per il palato: gelati, prodotti tipici, birra e altre prelibatezze.



Per lo sport, nel pomeriggio è saltato il Palio delle balestre grandi a causa della pioggia. E' tutto rimandato al 16 settembre. Questa sera alle 21,30, nella Cava Antica, lo spettacolo di Ivano Marescotti e dell'orchestra di Mirko Casadei che, in caso di maltempo, si terra al Nuovo di Dogana. E a mezzanotte i fuochi d'artificio.



Mauro Torresi