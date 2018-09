La Trafila Garibaldina. La fuga di Garibaldi diventerà un prodotto di turismo culturale

Sulle orme di Garibaldi da San Marino all'Appennino. La rievocazione della fuga di Garibaldi dopo la caduta della repubblica romana per far conoscere i luoghi e le bellezze naturali delle nostre zone. Organizzata dall'associazione gli Amici di Dante con il sostegno del governo di San Marino, dei comuni di Sogliano e Modigliana e della Federcoop di Ravenna partirà dal 14 settembre con un approfondimento di quattro giorni per giornalisti e presidenti Associazioni Garibaldine. Un progetto che dal 2019 vuole diventare un prodotto di turismo culturale.