Mi Gusto (il motogp di) San Marino: V edizione sportiva...

L'8 e il 9 settembre in concomitanza con il MotoGP in centro storico ci sarà la 5^ edizione di MI GUSTO San Marino con i suoi percorsi enogastronomici nel Patrimonio Unesco tra cinema, musica e pic-nic

Cittadini e ospiti in scia... a rimorchio del Gran Premio di San Marino delle moto si mangia e si beve sperimentando il gusto passeggiando per il centro storico patrimonio (UNESCO) dell'umanità guardando la corsa, ascoltando musica e magari vedendo un film, dopo aver fatto un pic-nic (cestino della Trattoria Jole e del Ljuke Bakery)) al Campo Bruno Reffi (film a cura di SUPER NOVA).

Ufficio del Turismo e cooperativa IL GARAGE mettono in campo (e in pista...) la quinquennale esperienza di un evento (nato nel 2014 per promuovere vini e cibi solo nostri) sempre molto apprezzato per i prodotti tipici del territorio e i percorsi enogastronomici (corner e street food in cucina e cantina) molto ricercati e curati anche nei ristoranti del centro.

fz

Intervista con Augusto Michelotti Segretario Turismo Terriotorio e Ambiente