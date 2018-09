Ambasciata aperta porta cinema e letteratura

La rassegna cinematografica d'Ambasciata ha chiuso con una serata sammarinese d'autore sui giovani e il mondo del lavoro proponendo il cineforum GENERAZIONE 1000 EURO presentato da Maria Elena D'Amelio

Ambasciata d'Italia e Dante Alighieri San Marino hanno concluso con successo e interesse crescenti sin da fine luglio il ciclo di film “SGUARDI CONTEMPORANEI sull'Italia che racconta”. Un viaggio, vissuto nei giardini della rappresentanza diplomatica italiana in Repubblica, ogni mercoledì notte da cittadini e ospiti con gli occhi di autori nazionali e giovani cineasti esordienti impegnati nel sociale. A partire dalle storie presentate al pubblico e commentate a fine proiezione dalla curatrice, critica sammarinese, D'Amelio Mueller. L'Ambasciata secondo l'intento iniziale ha portato in Repubblica gente, personaggi, leggende e generazioni, che fanno parlare e pensare: è proprio il caso di dire, “NON SEMBIAVA IMMAGINE CHE TACE”, riecheggiando il Purgatorio di Dante anticipando nelle COMMEDIA la SETTIMA ARTE.

Intervista con Elena D'Amelio Mueller Curatrice ciclo cinema