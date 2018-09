Cinema: è morto Burt Reynolds

A 82 anni è morto per un infarto l'attore Burton Leon Reynolds jr, conosciuto da tutti come Burt Reynolds.



Reynolds ha avuto una lunghissima carriera in cinema e in tv, facendosi ricordare per tantissimi film, fra cui ricordiamo Un tranquillo week-end di paura, di John Boorman o il film Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso (Ma non avete mai osato chiedere) di Woody Allen.



Uno dei ruoli per cui viene più ricordato è il giocatore di football Paul Crewe, nel film del 1974 "Quella sporca ultima meta". Nel 1997 recita in Boogie Nights - L'altra Hollywood, per cui viene candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista.



Ha anche partecipato a diverse serie televisive, come X-Files e My name is Earl, di recente aveva anche prestato la sua voce a due videogiochi della sere Grand Theft Auto.



Di recente Quentin Tarantino l'aveva scelto per prendere parte al suo nuovo film Once Upon a Time in Hollywood. Purtroppo non potremo vederlo in questo nuovo ruolo.