Inaugurata la mostra "Quid est libertas?" al Museo Pinacoteca San Francesco

Gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino hanno aderito al progetto dell'Anno del Patrimonio Culturale dell'Europa dedicando ad esso la mostra documentale inaugurata ieri aperta fino al 7 ottobre

Un interrogativo per uomini di ieri e di oggi, a cui si cercherà di rispondere con la nuova mostra documentale “Quid est libertas?”

Il patrimonio culturale modella la nostra identità e la nostra vita quotidiana, riporta il comunicato degli Istituti Culturali. “Si può pensare al patrimonio come a "un qualcosa del passato" o di statico, ma in realtà si sviluppa attraverso il nostro modo di rapportarci ad esso”.

La mostra è corredata da una serie di immagini video in loop, d’impatto emozionale con gli antichi simboli della libertà.

Sono espressioni, così le hanno definite, e testimonianze provenienti dagli Istituti Culturali, della tradizione millenaria di libertà di San Marino.

Tra le altre, il rotolo cartaceo del 1296 figura come pezzo forte insieme agli statuti del 1295-1302 e all’autografo di Giosuè Carducci sulla Libertà perpetua di San Marino del 1894.

Il percorso espositivo è integrato da due opere d’arte contemporanea provenienti dai Musei di Stato che idealmente richiamano il tema proposto: Colonna “La Norma”, scultura di Achille Perilli ed il dipinto di Rosolino Martelli “Radici”.



Silvia Sacchi