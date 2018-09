Serravalle: torna la croce nei giardinetti di via IV giugno

Domenica 9 settembre sarà ricollocata la croce all'interno dei giardinetti di via IV Giugno a Serravalle.

Una cerimonia che si aprirà alle 10.30 con la Messa in Chiesa, dopodichè si terrà processione con la croce, benedetta dal Vescovo Andrea Turazzi durante la recente visita pastorale.



Il simbolo religioso, collocato in occasione dei giubileo del 2000 tornerà dunque dove sorgeva la prima chiesa parrocchiale del castello.