VENEZIA Cinema gossip: anticipazioni e ultimi film

Azzardiamo alcune previsioni in attesa del film di chiusura, domani al Festival di Venezia. Intanto oggi sul Lido è passato fuori concorso “UNA STORIA SENZA NOME” di Roberto Andò con Micaela Ramazzotti

Sin dalla prima giornata veneziana, nonostante l'embargo sul Carpet e al Lido assoluto divieto di gossip, ecco i nostri pronostici da “chiacchiera continua”: in RAICINEMA si da per buono il successo all'italiana di Guadagnino con la nuova “SUSPIRIA”, futuro LEONE D'ORO 2018 tratto dal vecchio Argento e senza ASIA in gondola... chi l'ha vista!?. Si vocifera molto da indiscrezioni sulla 75^ Giuria guidata dal 74° vincitore 2017, Guillermo Del Toro, particolare attenzione per “THE FAVOURITE” tutto al femminile e anche sul particolarissimo documento cinematografico in cronaca “22 JULY” di Paul Greengrass incentrato sulla tragedia terroristica e umana di Utoya in Norvegia. Coppa Volpi per il miglior attore pronostico 'americaneggiante'... tra RYAN GOSLING e JOAQUIN PHOENIX mentre declinata al femminile, NATALIE PORTMAN, in “VOX LUX”- questi i si dice e si racconta...

Aspettando l'ultima pellicola, che quest'anno sarà “DRIVEN” di Hamm già vista a Torino, evento finale oltre il concorso e fuori gara come d'altronde l'anteprima italiana di oggi, in sala il 20 settembre, “UNA STORIA SENZA NOME” di Roberto Andò con la Ramazzotti e Laura Morante sulla NATIVITA' di Caravaggio misteriosamente rubata a Palermo nel 1969: l'autore aspetta il responso del pubblico per definire la sua opera “una commedia, un film serio o un noir...” secondo il metodo di Billy Wilder.

