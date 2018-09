Mi Gusto San Marino: al via la due giorni delle prelibatezze nel centro storico di Città

Un viaggio nei profumi e nei sapori del Titano e non solo con le cucine d'eccellenza dei migliori ristoranti locali dove sarà possibile sperimentare percorsi enogastronomici dedicati, in concomitanza con il Gran Premio Motogp di Misano di cui parleremo tra poco. Mi Gusto San Marino è tutto questo e molto di più.



Fino a domani sul Pianello gli stand con il meglio dei prodotti tipici del territorio – dal vino al miele, fino alla Torta Tre Torri solo per citarne alcuni – e poi street food in Via Eugippo, cinema e pic-nic al Campo Bruno Reffi, musica e sport con la visione delle gare del motomondiale domani in Piazza della Libertà, a partire dalle 11. Una iniziativa organizzata dall'associazione il Garage e sostenuta dalla Segreteria di Stato Territorio e Turismo.