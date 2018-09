VENEZIA ultimo atto: DRIVEN, e...

Film di chiusura all'ultima giornata del 75° Festival di Venezia si tratta dell'anteprima mondiale fuori concorso di DRIVEN regia Nick Hamm sulla vera storia di John DeLorean creatore dell'auto di RITORNO AL FUTURO

Proiezione di gala, diciamo così, prima delle premiazioni ufficiali tutti in Sala Grande con Nick Hamm e il suo DRIVEN: “La DeLorean” di fine anni 70 icona anni 80 della storia da film accaduta realmente su un personaggio reso immortale dalla sua auto andata e venuta dal futuro grazie al cinema di fantascienza. Una “pazza e incredibile avventura” - ha definito il regista la vicenda del suo film a Venezia - in linea con la storia “perfidamente comica su un'amicizia finita male...”. Un ex detenuto pilota con il vizio dello spaccio, collaboratore di giustizia, incontra il famoso costruttore della DeLorean Motor Company. I due diventano d'istinto amici e condividono un destino di fallimenti umani e automobilistici al limite della tragicommedia incalzati da un ambizioso agente dell'FBI.

Metafora e giusto preludio alla magia della Settima Arte in Laguna che per la 75a volta incanta confondendosi agli occhi di tutti con una delle 7 Meraviglie del Mondo: Venezia.

Intanto RAICINEMA c'è, coproduce, distribuisce, partecipa e spera nel nuovo cinema italiano.

fz