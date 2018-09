Il ritratto come pretesto: Marco Vincenzi e la sua fotografia d'autore

È stata inaugurata alla Galleria Comunale di Cattolica la mostra di Marco Vincenzi

Fotografie di ieri e di oggi per ricomporre un puzzle: quello della vita dell'artista e sociologo visuale Marco Vincenzi. Alcune mai esposte, con forme e linguaggi diversi.

Le opere di Vincenzi, sammarinese d'adozione vestono la Galleria di Cattolica di ritratti in un evento espositivo curato da Marcello Sparaventi e promosso dall’associazione culturale “Centrale Fotografia” di Fano e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cattolica.

Fotografie in cui il soggetto ritratto non è mai, o quasi mai, l’obiettivo ma solo il pretesto, “una scusa – dice l'autore - per trovare il modo di conoscere, incontrare, riflettere, indicare, affermare attraverso lo sguardo la mia poliedrica identità umana”.

“Quarant'anni insieme alla fotografia”, non a caso la didascalia della mostra, che resterà aperta per tutti i weekend fino al 7 ottobre.



Silvia Sacchi