“La poesia delle stagioni”. Il calendario 2019 firmato da Checco Guidi a sostegno la fondazione onlus Centro Anchi'io

Tutelare e garantire una vita serena, autonoma e dignitosa alle persone con disabilità. È lo scopo della Fondazione Centro Anch'io che quest'anno ha ricevuto il sostegno di Checco Guidi. I fondi raccolti dal calendario “La Poesia delle Stagioni", realizzato dal poeta dialettale, saranno destinati alla fondazione per creare una struttura residenziale che garantisca una vita indipendente e autonoma ai ragazzi con disabilità intellettive.



“Soggiorno in autonomia” è il progetto che prevede oltre alla struttura residenziale, individuata nella sede attuale del servizio minori a Cailungo, la collaborazione di un educatore e uno psicoterapeuta che affianchi i ragazzi. È possibile finanziare il progetto anche con donazioni private devolvendo il 3x1000 alla fondazione.



3x100 alla Fondazione: C.O.E SM23848



Bonifico Bancario:

Causale: progetto chiavi di casa. IBAN: SM 31 C 03287 09803 000030303435