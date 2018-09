Tre giovani cantanti internazionali dei Summer Courses, in concerto alle 21, Sala SUMS



“Del poetar cantando”: il romanticismo nel magico mondo del canto

Ultima proposta, insieme al concerto d’arpa che si terrà a Villa Manzoni la settimana prossima, della Rassegna Musicale d’estate, che ha arricchito i mesi appena trascorsi di appuntamenti di grande musica.



In attesa dell’avvio della stagione concertistica autunnale, che prenderà il via a metà ottobre.



Questa sera si esibiranno tre giovani professioniste, ambasciatrici di bellezza oltre che di bravura, che hanno raggiunto San Marino e si sono iscritte ai Summer Courses per perfezionarsi alla scuola di canto della soprano Daniela Uccello.

Si tratta di Marianna Ovchintseva (Russia), Hanlu Wu (Cina), Sayaka Hashimoto (Giappone) le quali, dopo essersi diplomate nei loro rispettivi paesi, hanno scelto la scuola sammarinese per entrare nei segreti e nella perfezione, oltre che nella incomparabile tradizione del bel canto italiano.



Si cimenteranno in un programma altamente sofisticato, ma dal sapore indiscutibilmente romantico, dal titolo “Del poetar cantando” in cui compaiono lieder (canzoni) e arie d'Opera di: Richard Strauss, Schubert, Liszt, Schumann, Duparc, Verdi, Puccini. Saranno accompagnate al pianoforte dal maestro Fabrizio di Muro. Un programma per un pubblico ampio, che ama la bella melodia, organizzato come sempre da Camerata del Titano.



L’appuntamento è per questa sera, alle 21, nella Sala Sums. Ingresso libero.