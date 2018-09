150 anni di Azione Cattolica. I festeggiamenti al Parco Bruno Reffi

L'Azione Cattolica celebra 150 anni di attività e anche la delegazione di San Marino si unisce ai festeggiamenti.



Al "Parco Bruno Reffi" a Dogana sabato 15 settembre in programma una giornata di giochi e intrattenimenti. Per ragazzi e bambini ci sarà una "super-caccia al tesoro" lungo le vie del centro storico e, in parallelo una tavola rotonda con ospiti di tutto rispetto.



A moderare l'incontro sarà il giornalista di RTV Francesco Zingrillo, che ripercorrerà assieme agli ospiti un secolo e mezzo di storia dell'associazione ormai radicata in tutto il mondo. Ne saranno ripercorsi i i volti, le vicende e le scelte porgendo anche uno sguardo verso il futuro.



A seguire ci sarà la preghiera del vespro con il Vescovo Mons. Andrea Turazzi, il taglio della torta celebrativa e infine musica live, balli e sano divertimento assieme a “Le panche di legno”.



Vedi il comunicato stampa