La RAI da Venezia anche in sala e in tv

RAI CINEMA porta al cinema, in sala e in tv! “Per tutti”, 17 titoli proposti con successo alla Mostra di Venezia: film, documentari e cortometraggi, che vedremo presto

CAPRI-REVOLUTION di Mario Martone ultimo lavoro di un maestro italiano con uno sguardo vero e globale sulla cultura del paese. Una giovane favolosa, Lucia, nata fra le capre incontra all'inizio del Prima Guerra Mondiale un gruppo di giovani nudisti rivoluzionari dediti al naturismo e al vegetarianesimo pronti a cambiare il mondo...

Il docu-film di Roberto Minervini si pone la domanda: CHE FARE? Un linguaggio cinematografico che si confonde (amandoli) con i protagonisti delle storie talmente realistico da prevalere sul dolore.

OPERA SENZA AUTORE di Florian Henckel von Donnersmarck, già premio oscar per “LE VITE DEGLI ALTRI”, racconta nella sua nuova opera prodotta dalla RAI la grande storia segnata dalla vita degli altri. Liberamente ispirato alla vicenda di Gerhard Richter, artista tedesco nato a Dresda nel 1932, formatosi nella Germania sovietica e passato a Ovest per amore della pittura astratta.

“Rai, al cinema, per tutti”.

