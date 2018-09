EMIGRAZIONE dai REGGENTI: libro e visita al museo

I Capitani Reggenti hanno ricevuto in Sala dei XII i responsabili di Museo dell'Emigrante, Università e Cultura, per la presentazione di una raccolta letteraria “sull'Io migrante” visitando lo spazio museale del Centro Studi sull'Emigrazione sammarinese

“PAROLE OLTRE LE FRONTIERE” nel testo edito da Terre di Mezzo, 10 storie di “accoglienza, conoscenza e solidarietà”, che hanno segnato anche il semestre reggenziale con le visite in Terra Santa, Malawi, Stati Uniti (Detroit e New York). Rettore, Direttore del Museo e curatori del libro, sono intervenuti a turno su “problemi sociali e contemporaneità storica” dopo l'introduzione del Segretario alla Cultura Marco Podeschi sulle sinergie tra settori culturali dell'istruzione ( museo, centro ricerca, progetti universitari). Natalia Cangi del DIMMI ( acronimi di “ti ascolto” nel diario multimediale migrati) ha parlato di un “Fondo Testimonianze” in mondi sconosciuti dalla voce di chi non ha voce.

La Reggenza ha poi raggiunto il Museo dell'Emigrante dove si è intrattenuta negli spazi espositivi e fotografici ascoltando storie. Lavoro, lontananza e malinconia, nei visi dei connazionali partiti troppo giovani e invecchiati troppo presto in miniera o sui cantieri di mezzo mondo. Ricordi e testimonianze di una nazione della memoria.

Intervista con Patrizia Di Luca Direttore Museo Emigrante - Centro Studi sull'Emigrazione