Il film su Stefano Cucchi al Cine Palace di Riccione. Presenti regista, protagonista e la sorella del geometra romano

Da Venezia Cinema a Riccione un grande successo di critica e pubblico arriva in esclusiva al CinePalace di Giometti: SULLA MIA PELLE di Alessio Cremonini. Stasera alle 20.30 invitato dalla associazione DIG (collaborazione di Riccione Teatro) ci sarà in sala alla prima proiezione il protagonista della pellicola ALESSANDRO BORGHI. Sabato 15, invece, parlerà la sorella di STEFANO CUCCHI, Ilaria. La vicenda del geometra romano, morto per le ferite e i maltrattamenti subito dopo un arresto nel 2009, è stata trasposta e sceneggiata da documenti e prove processuali sul grande schermo per testimoniare una tragedia umana e civile. Doppio evento di valore sociale e culturale da uno storico caso giudiziario solo in riviera romagnola grazie alla sinergia tra ente locale e Giometti Special Eventi.