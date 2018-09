La "EMMA ROSSI" per il PATRIMONIO del paese

L'Associazione EMMA ROSSI ha promosso l'incontro pubblico sull'Anno europeo del Patrimonio con una lezione magistrale in Repubblica dell'accademico bolognese, ANDREA UGOLINI, docente di Restauro architettonico e studioso di conservazione dei monumenti

Appuntamento annuale significativo per la comunità nazionale sul PATRIMONIO CULTURALE COME EREDITA' a Domagnano presenti il Segretario al Territorio Michelotti e i rappresentati di commissioni e professioni legate ai monumenti e al paesaggio. L'Associazione sammarinese propone una "sfida della conservazione e gestione delle risorse architettoniche e paesaggistiche del nostro territorio" a 10 anni dall'ingresso di SAN MARINO nell'UNESCO.

ANDREA UGOLINI del Dipartimento di Architettura dell'ALMA MATER STUDIORUM è stato invitato quest'anno per parlarci di EREDITA' del nostro PATRIMONIO storico culturale (conservato e tramandato dai progenitori), che non è soltanto un lascito dei padri ma soprattutto "un prestito dei nostri figli" - dicono gli organizzatori.

Conoscenza, rispetto di ambiente e paesaggio oltrechè della nostra storia, sono una responsabilità di tutti che valorizza la persona e va insegnata per diventare educazione alla conservazione del territorio.

fz



Intervista con ANDREA UGOLINI Docente Architettura UniBo