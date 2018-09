MARVEL in Borgo: ANT-uomo con WASP-donna all'arrembaggio!!!

L'ultimo successo MARVEL per la settimana cinematografica sammarinese al Concordia arriva “ANT-MAN and the WASP” il cinecomic di Peyton Reed che ha sbancato i botteghini ovunque

In MARVEL STUDIOS ormai lavorano sui supereroi dei fumetti americani anni Sessanta incrociando le storie e creando nuovi personaggi cinematografici d'effetto. Il nuovo film con Paul Rudd ed Evelina Lilly parte dagli AVENGERS: CAPTAIN AMERICA e INIFINITY WAR ne sono il corollario mentre LA VESPA dà cuore e azione alla storia delle FORMICHE...

Ant-uomo e Wasp-donna imparano a combattere insieme per salvare la famiglia d'origine e il mondo intero dalla sempre possibile catastrofe: fantascienza, comics e umorismo all'americana, la fanno da padroni (EFFETTI SPECIALI SONORI e VISIVI di ultima generazione). Il sequel di ANT-MAN 2015 continuerà di sicuro magari intrecciando altri eroi in nuove storie dell'Universo MARVEL. Vince sempre come nei fumetti l'abbraccio di chi si ama. Il movie è una scarica di grande intrattenimento bilanciato tra tecnologia, azione e humor. Coprotagonisti della intera storia, impersonando vecchi (ma belli) MAMMA e PAPA, Michelle Pfiffer e Michael Douglas.

fz