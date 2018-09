È l'ora di “Artisti in Casa”, a Montegiardino il festival anti-mainstream

Al via, dalle ore 16, l'VIII edizione di “Artisti in Casa”, il festival di micro spettacoli (anti-mainstream) di Montegiardino, ormai un “classico culturale” nel panorama sammarinese. La particolarità dell'evento consiste nella location: gli artisti vivono infatti per un giorno nelle abitazioni dei cittadini e fanno diventare il borgo medievale il teatro di una manifestazione unica nel suo genere. Nessun palco dunque, nessuna distanza tra artista e pubblica. L'interazione è massima.



La regia artistica della manifestazione è affidata al cantautore Antonio Ramberti: “Le nostre scelte nascono da incontri a rapporti con artisti che incontriamo, ogni anno, durante altri festival e eventi. Siamo lontani dal mainstream teatrale, poetico e musicale. A Montegiardino vediamo e conosciamo performer, che cercano strade e modi d’espressione inconsueti. Non è casuale che quest’anno siano nostri partner musicali, locali come “Na Cosetta” di Roma, “Vidia Club” e “Magazzino Parallelo” di Cesena. Luoghi dove le sonorità indie e alternative sono di casa”.



