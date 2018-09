Una mostra per raccontare i 70 anni dello Stato di Israele

Gli scatti di David Rubinger al museo di Roma in Trastevere fino al 4 novembre

Al museo di Roma in Trastevere inaugurata la mostra dedicata al fotografo di fama internazionale David Rubinger, ad un anno dalla sua scomparsa, per celebrare i 70 anni dello Stato di Israele.



Raccontare i 70 anni di Israele attraverso gli scatti che hanno saputo cogliere i grandi eventi della storia contemporanea, fatti di persone e di luoghi significativi per la memoria dello Stato ebraico. Su tutte, valga la foto dei tre paracadutisti ripresi davanti al Muro del pianto, nel 1967, divenuta iconica, e che ha contribuito a definire la coscienza nazionale dello Stato d'Israele.

Fino al 4 novembre le oltre 70 fotografie in bianco e nero e a colori, resteranno nel cuore di Roma, a Trastevere. Rubinger, nato a Vienna, emigrò in Palestina nel '39 per sfuggire ai nazisti: nel 1997 è stato insignito della più alta onorificenza per lo Stato, il Premio Israele. E' morto a Gerusalemme un anno fa.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Giorgia Calò, assessore alla Cultura della comunità ebraica; Ruth Dureghello, presidente comunità ebraica di Roma