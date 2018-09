RAGING BULL: TORO SCATENATO ai lunedì di SMaCine

Tornano i Lunedì d'autore, al CONCORDIA, San Marino Cinema in collaborazione con la Cineteca di Bologna propone, alle 21, la versione originale restaurata datata 1980 di TORO SCATENATO



Storica pellicola con uno stellare e “SCATENATO” Bob De Niro tratta dalla autobiografia di Jack LaMotta “RAGING BULL”. Versione digitale per le sale restaurata, recuperata, riportata all'originale bianco e nero da celluloide (che sembra di vederlo a colori e manco te ne accorgi... non ci pensi) lavoro realizzato dal CINEMA RITROVATO nei laboratori di Bologna dove Martin Scorsese è di casa.

Un pugile, che al tempo si chiamava Boxeur, in un corpo a corpo con se stesso “tira pugni alla sua ombra”: LaMotta, in ogni incontro sempre al limite, boxa ossessivamente con la sua immagine allo specchio (scazzotta la sua anima per soldi) e per questo “il tema del film è la sopravvivenza” - dice il regista statunitense di padre italiano.

Nonostante la brutalità del ring, per le scene violente e disperate, l'opera filmica è “spirituale” parla al cuore e fa soffrire per la vita disperata e furiosa di un italo-americano, che in fondo ha sempre perso pur vincendo: “perché combattimenti regolari non ne esistono”.

fz