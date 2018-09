San Marino: i 150 anni dell'Azione Cattolica

Ieri al Paco Bruno Reffi in Città, San Marino ha celebrato i 150 anni dell'Azione Cattolica. Un'occasione per festeggiare ma anche per riavvolgere un secolo e mezzo di storia, grazie alle riflessioni di ospiti di peso del panorama associativo sia diocesano che nazionale. 150 anni di volti, scelte e vicende alternando il passato con il presente, affacciandosi sul futuro dell'associazione radicata ormai in tanti paesi del mondo. Una giornata di festa che proseguita fino a notte con canti e balli e musica live.