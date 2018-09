Bradipoteatar: torna la Scuola di Teatro e Danza Creativa per bambini e ragazzi

Al via questo pomeriggio, dalle 16,30 alle 18.30 al Centro Sociale di Fiorentino le iscrizioni ai corsi della Scuola di Teatro e Danza Creativa Bradipoteatar. I docenti Aleksandra Di Capua e Andrea Tamagnini sono a disposizione degli interessati per illustrare i corsi e fornire ogni informazione utile sulla scuola che continua a diffondere la cultura teatrale in Repubblica a partire dai giovanissimi.

Lezioni con cadenza settimanale, divise per fasce d'età dai tre anni in su, in programma al Centro Sociale di Fiorentino e alla Scuola Elementare di Serravalle. Si parte domani, 20 settembre con i corsi di teatro per bambini e ragazzi, lunedì 24 settembre invece con le classi di danza creativa.