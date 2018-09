Film d'essai al CONCORDIA: (DON'T WORRY) passa Van Sant

Giovedì d'autore (replica lunedì 24 e mercoledì 27 settembre ore 21) al Concordia l'ultima pellicola di Gus Van Sant DON'T WORRY con Joaquin Phoenix



Non solo spazio d'essai per le opere d'autore SAN MARINO CINEMA propone una sceneggiatura di stampo biografico (vita di un genio rivisitata da un altro genio del grande schermo) sulla rocambolesca e drammatica vicenda dell'artista americano, JOHN CALLAHAN, noto vignettista (ironico e sarcastico fino all'estremo tanto da scatenare polemiche e reazioni dure da pubblico e critica) pubblicato da grandi testate giornalistiche statunitensi.

Il titolo originale tradisce il taglio del film di GUS VAN SANT : “DON'T WORRY”( anche incipit delle vignette del nostro), “He Won't Get Far on Foot”: una storia che ha a che fare con i piedi e le gambe... le dita e le mani, faranno correre la fantasia e la creatività di JOHN fino alla ribalta trasformandolo nell'anima critica della gente comune con i suoi scritti di strada (bozzetti, segni e scarabocchi animati su carta pronti a parlare del male di vivere con la satira estrema), dipingerà per decenni la società metropolitana.

Musicista e cartoonist eclettico dedito all'alcol rimane paralizzato in giovane età ( tetraplegico da 21 anni in poi vivrà su una carrozzella disegnando il mondo intorno alle sue rotelle...) per 'i postumi' di un tragico incidente dovuto all'ubriachezza sua e di un amico alla guida dell'auto.

Paura e rinascita nel gruppo di recupero e una forza, amara e malinconica dentro, da far ridere... CAHALLAN era autore amatissimo da Robin Williams che deteneva diritti del film e al quale VAN SANT dedica il film.

fz