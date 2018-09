Il LIBRO dei NUMERI in Biblioteca

Appuntamento speciale con la numerologa, RITA FACCIA, scrittrice e divulgatrice “PITAGORICA” in una conferenza sul suo ultimo libro “CUORE NUMERANTE” edito da EBS

I numeri hanno un cuore, che a sua volta dà i numeri: è “numerante”! Secondo la nostra autrice già nota per il precedente libro sull'interiorità umana: ANIMA NUMERANTE, appunto.

La storia stessa dà i numeri: chiari e definitivi come accadde per “Lo Scampo garibaldino sul Monte” e dicono, LIBERTÀ.

Numerabilità dalle date e dei protagonisti anche “in amore” come nello SCAMPO sammarinese: Giuseppe e Anita affinità elettive, storiche e numerologiche...

Arte antica, divinatoria e addirittura biblica ( perché l'UNO è DIO), fanno della MATEMATICA una SCIENZA SACRA e il filosofo greco PITAGORA ne è l'iniziatore. Il Tempo (Kairos, momento e avvenimento della vita), Realtà e Destino (con la maiuscola), contano...



Intervista con RITA FACCIA Scrittrice - Numerologa