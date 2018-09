COMUNIONE E LIBERAZIONE apre l'anno a SAN MARINO

Giornata d'inizio del Movimento al Teatro parrocchiale di Borgo Maggiore. L'associazione laicale della diocesi, il giorno 29 settembre, invita tutti

"VIVENTE È PRESENTE!" e per la prima volta in mezzo a noi. La comunità di SAN MARINO e del MONTEFELTRO propone un gesto di accoglienza e condivisione, che inizierà con una messa in collegamento da Milano insieme alle altre Scuole di comunità d'Italia.

Il 29 settembre 2018 segna l'inizio dell'anno che continua per tutto il 2019 nei gruppi e nelle fraternità del territorio coinvolgendo centinaia di persone e i loro ambienti famigliari, sociali e lavorativi.

L'anno pastorale della diocesi si intreccia con la nuova stagione del movimento laicale voluto da Don Giussani e oggi guidato da Juliàn Carron presente sul territorio già dagli anni Settanta.

fz