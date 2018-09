Unirsm: il direttore del parco archeologico di Pompei ospite dei seminari degli Studi Storici

Da domani al via il ciclo di seminari dal titolo "Notizie, propaganda, informazione" del dottorato di ricerca in Studi Storici dell’Università di San Marino.



Nei 26 incontri in programma, salirà in cattedra anche il Rettore dell’Ateneo sammarinese, Corrado Petrocelli, che inaugurerà il ciclo con l’appuntamento “Alle origini dello spionaggio occidentale - da Omero a Euripide”.



Annalisa Capristo del Centro Studi Americani di Roma, co-autrice di un recente libro dal titolo “Il registro - l'eliminazione degli ebrei dallo stato italiano nei protocolli della Corte dei conti: 1938-1943”, previsto il 9 ottobre.



Doppio appuntamento invece per il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Massimo Osanna, che parlerà dell'antica città campana come rappresentante dell’Università “Federico II” di Napoli il 15 e 16 ottobre.



Il 18 ottobre, inoltre, è previsto un intervento dello storico Luciano Canfora dal titolo “Concetto Marchesi e i servizi segreti alleati”.