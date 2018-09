Teatro: il sammarinese Palmucci festeggia le 1000 rappresentazioni teatrali

Con “SCUSI, VUOL SPOSARE MIO MARITO?” ieri sera al Salone Soams di Alzano Scrivia in provincia di Alessandria, è andata va in scena la millesima rappresentazione delle commedie di Stefano Palmucci. Da sedici anni autore delle opere in dialetto protagoniste delle rappresentazioni per Sant'Agata, Palmucci ha scritto 18 commedie e ieri sera, da parte del sindaco di Alzano Scrivia, Adolfo Guagnini, è arrivato il riconoscimento per la messa in scena n.1000: una pergamena consegnata alla Compagnia Teatrale "Recitiamo Insieme" di Castelnuovo Scrivia in viaggio verso il Titano e il commediografo sammarinese.