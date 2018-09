ZANZA è andato... clamore mediatico dalla Scandinavia al Sud

Stanotte è morto in auto dove si era appartato con una ventenne ,Maurizio Zanfanti detto Mauri, in arte ZANZA. Il “Vitellone romagnolo, ” noto in tutto il mondo per le sue conquiste estive riminesi, aveva 63 anni



Era in auto in via Pradella, zona Coriano, non lontana da un noto locale dell'entroterra riminese. Una strada semi buia nota alle coppie e ai ragazzini di Rimini, buona per appartarsi; e 'morire'...

Si dice tra amanti: “mi fai morire!” e lui, il mitico ZANZA, ci è morto davvero: ha ceduto il cuore!? tra le braccia di un'avvenente 23enne “straniera” - secondo l'appellativo reinventato da ZANFANTI negli anni Settanta - “scandinave... nordiche” e ci metteva le inglesi e le tedesche insieme alle svedesi spingendosi però non oltre le norvegesi (“dovevano essere belle secondo il cliché consumato del tempo, e dal tempo).

Nel 2015 si era pensionato a forza dichiarandosi EX a sessant'anni suonati “ ho abdicato”.

Il re del playboy con una trentennale fama da latin lover tra mogli (degli altri...), figlie e pure nipoti!? a quanto pare se n'è andato. Sui social (dove il vitellone aveva un profilo con amici e amiche) si grida alla bufala come per le popstar o gli attori, l'uomo è già leggenda.

“Ci è rimasto sotto...” dicono al bar. Uno che ha avuto migliaia di donne e 207 avventure in un'estate da record, senza contare le scappatelle invernali al nord per visitare “le sue belle”, si vantava di non aver mai pagato per l'amore mercenario e di aver conquistato con gentilezza e look giusto, sempre! Stavolta, però, il “SEX-BOMBER” che la BILD chiamava “SUPER-PAPAGALLO” ci si è 'SUICIDATO'... con le sue stesse mani: a ZANZA l'onore delle armi.



fz