27 settembre: Giornata Mondiale per il Turismo

Anche a San Marino si celebra la Giornata Mondiale per il Turismo, istituita dalle Nazioni Unite nel 1979 per valorizzare l'importanza che il turismo riveste a livello sociale, culturale, politico e economico.



Oggi saranno aperti gratuitamente in centro storico la Pinacoteca San Francesco, Museo di Stato, Palazzo Pubblico, Prima Torre e Seconda Torre con il Museo delle Armi Antiche. A Borgo Maggiore sarà aperto tutto il giorno il Centro Naturalistico Sammarinese.



Gratuito per tutta la giornata anche il servizio funivia e l'ingresso alle due mostre "Sia indistruttibile il ponte fra l'isola e il monte" e "Quid est libertas?". Spazio anche all'arte moderna, con una speciale visita guidata alla Galleria Nazionale San Marino. Per gli amanti delle escursioni ci sarà un'esplorazione guidata al sentiero della rupe, curata dall'associazione San Marino Trekking.



In serata invece la Segreteria di Stato per il Turismo presenterà al Centro Kursaal il nuovo piano quinquennale per il turismo, per definire le priorità e le azioni concrete per un settore sempre più importante per il futuro di San Marino.



Ulteriori dettagli nel comunicato stampa