Un FORUM, in atti, tra padri e figli: generazioni insieme dalla REGGENZA

Presentata ai Reggenti la pubblicazione degli interventi sul III FORUM del DIALOGO dedicata a GIOVANI e ADULTI ospiti i curatori e i rappresentanti di associazioni ed enti pubblici

“DIALOGO INTERGENERAZIONALE: parti e controparti di questa società complessa”. Padri e figli a confronto in una pubblicazione che racconta la storia del FORUM: non un evento ma un momento di scambio umano e culturale che continua dentro e fuori il paese da oltre 3 anni.

C'erano i rappresentanti delle associazioni di volontariato e dei giovani insieme ai capitani di castello introdotti dal Segretario alla Pace e agli Interni GUERRINO ZANOTTI a testimoniare davanti ai Capi di Stato l'impegno del paese all'incontro e al dialogo delle diversità e tra generazioni troppo spesso lontane.

Famiglie insieme per garantire un futuro alla terra della tolleranza d e dell'accoglienza. Nel mutamento sociale che vede un passaggio d'epoca che deve avvicinare le persone.

“Spirito di pace radicata nella storia sammarinese” - conclude la REGGENZA contraddistintasi per l'accoglienza a tutto campo.

Intervista con RENATO DI NUBILA, Responsabile scientifico FORUM DEL DIALOGO