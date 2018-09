Per tutti i volontari del mondo: la REGGENZA incontra la solidarietà

Le associazioni sammarinesi umanitarie di volontariato ospiti a fine mandato della REGGENZA che più ha accolto e promosso la solidarietà verso gli altri partecipando nel paese e all'estero

Per una volta cominciamo dalla fine: sono i CAPI di STATO, onorati e grati per le esperienze solidali fatte durante il semestre, a porgere omaggio di una serie grafica e artistica su San Marino di grande prestigio ai rappresentati delle nostre storiche associazioni umanitarie in Medio Oriente e Africa: PROGETTO SORRISO, SAN MARINO FOR THE CHILDREN e CARITÀ SENZA CONFINI. Il Segretario alla PACE, ZANOTTI, ha accompagnato con entusiasmo le delegazioni ricordando viaggi reggenziali e impegno profuso dai volontari. Le associazioni negli anni hanno promosso progetti di cooperazione e realizzato sogni solo per i più deboli e per la causa della pace condividendo vita e aspirazioni con gli ultimi del mondo (popolazioni povere, famiglie e soprattutto bambini abbandonati, senza istruzione e formazione: in Israele e Palestina, in Malawi oltreché in Zambia).

“Lo spirito solidale nei confronti del prossimo” - dicono i Reggenti - che non esclude i cittadini, caratterizza l'agire di questa gente, è ha dato un'impronta unica al mandato che si conclude.

