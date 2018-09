Quel gran genio del BUONARROTI in 50 opere al cinema

“Arte al Cinematografo” al Fulgor e in multisala riminese una settimana di programmazione per “MICHELANGELO INFINITO” docu-film interpretato da Enrico Lo Verso e Ivano Marescotti

Evento culturale al contempo cinematografico con una componente di fiction determinante. Due anni di lavorazioni e 8 mesi di pre-produzione soprattutto sulle Alpi Apuane e nelle cave di Carrara (il LIMBO). Un film d'arte che ha coinvolto 200mila persone in ambientazioni, location, musei e Casa Buonarroti per 2 mesi di riprese in ultra definizione ed effetti digitali.

Regia di Emanuele Imbucci, che dirige sul set in monologhi teatrali, due mostri sacri del nostro teatro: LO VERSO-MICHELANGELO e MARESCOTTI-VASARI. Uno, l'artista schivo e passionale, capace di cambiare la storia. L'altro, nei panni dello storico e testimone del tempo, amico del maestro, lo ha raccontato al mondo dal Rinascimento per sempre.

MICHELANGELO INFINITO è una produzione che spazia nella storia dell'arte passando dal teatro al grande schermo proponibile come opera multimediale di culto anche sul piccolo schermo.

Cappella Sistina, Uffizi, Accademia fiorentina i “topoi” narrativi di oltre 50 opere del genio di Caprese nella “Valle di Dio” oggi Caprese Michelangelo d'Arezzo.

