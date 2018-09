Toshiyuki Kita, architetto e designer giapponese, a San Marino: "La Repubblica è un piccolo gioiello

Passato e futuro, oriente e occidente. È lo stile che ha reso famoso nel panorama mondiale dei designer Toshiyuki Kita, architetto Giapponese che, in occasione dell'apertura della Galleria Nazionale di San Marino, è tornato a visitare la Repubblica. Dal 2004 è professore nella Facoltà di Design dell’Università d’Arte di Osaka. Ricopre anche altri incarichi importanti come professore all’Accademia Centrale Cinese di Belle Arti e consulente progettista del governo tailandese. Nel 2011 Toshiyuki è uno dei tre designer non italiani a vincere il prestigioso Compasso d’Oro. Durante la giornata incontrerà anche i Segretari di Stato Marco Podeschi e Augusto Michelotti per poi tornare a Firenze, dove sta tenendo una serie di lezioni e incontri.



Nel video l'intervista all'architetto Toshiyuki Kita