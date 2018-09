Rimini: a un mese dalla riapertura del Teatro Galli

Il 28 ottobre riapriranno le porte dello storico teatro

Manca meno di un mese alla riapertura del teatro Galli di Rimini. Grazie alla campagna 'Entra in scena', che incentiva le donazioni private, la città si è mobilitata da tempo. E in questa caso, tutti possono essere attori della “rinascita”.



Ad oggi sono 82 le persone che hanno aderito alla campagna, per un totale di circa 9mila euro raccolti, con una donazione media di circa 110 euro a testa. Sei i donatori che si sono avvalsi dell'opportunità dell'Art Bonus, meccanismo che prevede agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali a favore, tra gli altri, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale. Spicca nel capitolo Art Bonus anche il contributo di 290 mila euro di Rimini Fiera.



Alle donazioni si aggiungono le sponsorizzazioni: attualmente sono una decina le aziende e i gruppi del territorio che in misura diversa hanno deciso di sostenere il teatro dei riminesi con 293mila euro. Bene anche la campagna abbonamenti, che è risultata in crescita.



Nel frattempo sono 23 le serate confermate di spettacoli, in meno di due mesi, dal 28 ottobre al 22 dicembre: le porte del teatro si spalancheranno tra lirica, opera, danza, musica, prosa. E il bello deve ancora venire.



fm