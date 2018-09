TOM CRUISE in "caduta libera..." (FALLOUT) a SAN MARINO

Settimana speciale al cinema sammarinese in cartellone l'ultimo successo di TOM CRUISE della serie MISSION IMPOSSIBLE: "FALLOUT", un film da record

Per la critica americana è l'episodio più bello della MISSIONE di Cruise (nonostante il nostro sia un maturo cinquantenne sforna doti (atletiche e attoriali oltreché produttive...) incredibili, da FALLOUT...

Il primo MISSION IMPOSSIBLE di De Palma seguito da PROTOCOLLO FANTASMA hanno fatto storia mentre ROGUE NATION è andato bene ma FALLOUT (vera ricaduta filmica) di McQuarrie è piaciuto a tutti.

Qui ETHAN HUNT non fa la talpa o la 'controspia' è soprattutto un supereroe capace di cose IMPOSSIBILI ma con un pizzico di fortuna e una certa ironia...

Scene d'azione a raffica (consequenziali) e passione (sguardi romantici e amore mascherato) con un ritmo indiavolato ben oltre il famoso telefilm americano.

La storia non è da sottovalutare (c'è del plutonio da recuperare perso proprio da HUNT e i suoi; i cattivi aspettano la talpa ma lui è stavolta un superman dello spionaggio) perché non è vero che si è già visto tutto e di tutto!? Un TOM così chi lo ha visto mai (scazzottata esilarante con rumoristica ad effetto, in 3, con il nemico “nippo” stile arti marziali in un bagno per uomini)!!!. Parola di “cinefago” sempre in sala: il movie è una bomba! (atomica) 'cineattiva'...

fz