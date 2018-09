San Marino: ultima domenica di settembre all'insegna del gusto e dell'arte

Una giornata ricca di momenti dedicati ai prodotti della terra e alla cultura. Ecco gli eventi.

E' ormai tradizione la Mostra micologica del Titano. Si è arrivati alla ventinovesima edizione di un appuntamento tutto incentrato sulle prelibatezze del territorio. Le Logge del Mercato e piazza Mercatale a Borgo Maggiore sono i luoghi perfetti per fermarsi e curiosare tra funghi, tartufi e prodotti del sottobosco.



Quella autunnale è l'atmosfera per eccellenza per dedicare tempo alla raccolta e, soprattutto, alla degustazione dei prodotti della terra. Magari facendo una pausa tra gli stand gastronomici dell'evento. Ma c'è anche un po' di competizione: durante la manifestazione le premiazioni per il fungo più grande, quello più raro e il premio speciale della giuria.



Dal bosco alle meraviglie zuccherate che le api ci offrono: nel pomeriggio, sempre a Borgo, il decimo Concorso miglior miele di San Marino, con i prodotti realizzati dai soci della Cooperativa apicoltori. Mieli di massima qualità, come sottolineano i protagonisti, che sono stati votati dagli stessi consumatori.



A Palazzo Graziani, l'arte dell'immagine. Ercole Giardi firma “Lofoten, l'ultima corrente tiepida”, una mostra di scatti realizzati dal fotografo durante un viaggio in terra norvegese lo scorso febbraio. All'inaugurazione hanno partecipato l'ambasciatore del Regno di Norvegia, Margit Tveiten, e il segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi. Colori caldi, paesaggi, montagne aspre, il mare e la presenza discreta dell'uomo in palafitte rosse all'estremità del globo. In esposizione fino al 28 ottobre.



Mauro Torresi