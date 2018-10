Amicizia San Marino-Russia: al Santa Chiara svelato un busto dell'astronauta Yuri Gagarin

A 25 anni dalla firma degli accordi diplomatici tra San Marino e Russia, il Titano rende omaggio alla figura di Yuri Gagarin, celebre cosmonauta russo e primo uomo ad andare nello spazio. All'ex monastero Santa Chiara è stato svelato questo pomeriggio un busto che raffigura l'aviatore sovietico.



L'opera è stata inaugurata alla presenza del segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi, dell'ambasciatore della Federazione Russa, Sergey Razov, e del Rettore dell'Università di San Marino, Corrado Petrocelli. Questo omaggio è il simbolo dell'amicizia che intercorre tra i due Paesi, come sottolinea Renzi. Prima della firma del 30 settembre 1993, i rapporti tra le due nazioni erano di tipo consolare.



Proprio ieri il responsabile degli Esteri ha inviato al suo omologo russo, Sergej Lavrov, un messaggio nel quale si parla di "sentimenti di reciproco e profondo rispetto e della più alta considerazione", con riferimenti alle collaborazioni in vari ambiti, da quello diplomatico a quello economico. Un messaggio, in contemporanea, è stato inviato anche da Lavrov.



mt